Тбилиси, 30 ноября, 2021, 15:25 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, выступая 29 ноября в Тбилисском городском суде, фактически «оплакивал избыточную власть». Об этом 30 ноября на пленарном заседании парламента республики заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Пытки, бесчеловечное обращение, изнасилования, рэкет бизнеса, захват СМИ, монополизация, сдача территорий… Это лишь небольшой перечень тех тяжелейших преступлений, которые совершил в своё время Михаил Саакашвили», — сказал лидер партии.

Он отметил, что созданная экс-президентом партия «Единое национальное движение» (ЕНД) продолжает влиять на ситуацию в стране. Кобахидзе считает, что из-за этого сохраняется опасность восстановления режима Саакашвили.

Напомним, Саакашвили тайно вернулся в Грузию в сентябре, а 1 октября его арестовали. Находясь в тюрьме, экс-президент призывает сторонников совершить в стране революцию, беря пример с Украины и Армении. Его арест и заявления о голодовке дают повод для постоянных протестных акций членам ЕНД.