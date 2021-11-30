Тольятти, Самарская область, 30 ноября, 2021, 15:31 — ИА Регнум. Руководителей предприятий города Тольятти заподозрили в покушении на мошенничество в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями. Об этом 30 ноября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

50.мвд.рф Мошенничество

«По версии следствия, в период с июля 2017 года по декабрь 2019 года генеральный директор ООО «Томет», действуя совместно с исполняющим обязанности генерального директора АО Корпорация «ТольяттиАзот», заключали фиктивные договора поручительства между ООО «Томет», ПАО «Тольяттихимбанк» и публичным акционерным обществом Ульяновской области. Согласно заключенным соглашениям, ООО «Томет» брало на себя обязательства полностью отвечать перед АО «Тольяттихимбанк» за исполнение обязательств указанного публичного акционерного общества, предусмотренных договорами о предоставлении кредита в форме кредитной линии», — говорится в сообщении пресс-службы.

В материалах дела указано, что деньги перечислялись на счет данного публичного акционерного общества без последующего исполнения данной организацией своих обязательств.

«Своими противоправными действиями подозреваемые способствовали созданию искусственной кредиторской задолженности ООО «Томет» перед АО «Тольяттихимбанк» в сумме свыше 857 миллионов рублей. Довести свой преступный умысел до конца они не смогли, так как определением Арбитражного суда Самарской области АО «Тольяттихимбанк» было отказано в удовлетворении о включении в реестр кредиторов по делу о банкротстве ООО «Томет», — сообщает пресс-служба ведомства.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по признакам покушения на мошенничество в особо крупном размере и злоупотребление полномочиями.

Отмечается, что следователи установили два эпизода аналогичной преступной деятельности подозреваемых. Помимо этого, следователи расследуют уголовное дело по признакам злоупотребления полномочиями данными лицами.

«По предварительным данным, ущерб, причиненный в результате совершения преступления, составляет более 480 миллионов рублей», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что сейчас стражи порядка провели обыски по местам проживания и работы фигурантов уголовного дела, они изъяли необходимые документы. Расследование дела продолжается.