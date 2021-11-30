Москва, , 15:23 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что киевский режим не пойдет по пути бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили образца 2008 года.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Выражу надежду, что даже нынешний киевский режим все-таки не пойдет по пути Михаила Саакашвили образца августа 2008 года», — сказал Лавров журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что Россия готова к диалогу по любому вопросу на условиях равноправия и взаимного учёта интересов.

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