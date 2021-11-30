Москва, 30 ноября 2021, 15:23 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что киевский режим не пойдет по пути бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили образца 2008 года.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что Россия готова к диалогу по любому вопросу на условиях равноправия и взаимного учёта интересов.
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