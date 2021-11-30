Москва, , 15:21 — REGNUM Страны Запада не первый год провоцируют власти Украину и не только ее на антироссийские действия. Об этом 30 ноября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции с своим коллегой из Бразилии Карлосом Алберто Франко Франсой.

Сергей Лавров

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«Я могу подтвердить то, что уже известно достаточно хорошо: Запад давно, не первый год, провоцирует Украину, и не только Украину, на антироссийские действия», — сказал он.

Также Лавров уточнил, что втягивание стран постсоветского пространства в НАТО является ярчайшим примером этого, так как странам Запада известно отношение Москвы к таким действиям.

Кроме этого, глава МИД РФ отметил, что Запад подстрекают Киев на применение силы в Донбассе и добавил, что украинская сторона использует в нем вооружения, которые запрещены минскими договоренностями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД России заявили, что Североатлантический альянс целенаправленно «испытывает на прочность» РФ, направляя военный флот и авиацию к границам страны.