Москва, 30 ноября, 2021, 15:21 — ИА Регнум. В Москве сильным ветром повалены 59 деревьев, сообщили 30 ноября в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.

Александр Дремлюгин ИА REGNUM Поваленные деревья

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По данным на 12:00, ветер повалил в городе 59 деревьев, есть повреждённые автомобили. Последствия стихии устраняют городские службы. Их специалисты распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют повреждённые конструкции.

При этом непогода в столице сохраняется, порывы ветра до 25 метров в секунду ожидаются до конца суток.

Из-за обильных осадков специалисты прочищают водоприёмные решётки и водосточные колодцы, не допуская скоплений воды.