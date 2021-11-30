Таллин, , 15:20 — REGNUM Новый, пятый по счету, пакет санкций Евросоюза в отношении Белоруссии вступит в силу в четверг, 2 декабря нынешнего года. Об этом министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс сообщила в интервью порталу err.ee.

Санкции zt16.ru

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Имена физических лиц и названия юридических лиц, попавших под санкции, будут опубликованы только одновременно с официально согласованным пакетом санкций.

«Преждевременное раскрытие этой информации может вызвать неоправданную путаницу. Это также позволит этим лицам быстро отреагировать и, например, реструктурировать активы или сделать что-то подобное», — пояснила Лийметс свой отказ отвечать на вопрос, будут ли введены санкции против национальной авиакомпании «Белавиа».

По ее словам, новые санкции будут согласованы с другими странами Запада, не входящими в Евросоюз — США и Великобританией, которые установят свои новые санкции также в декабре 2021 года.

Лийметс напомнила, что 15 ноября министры иностранных дел стран Евросоюза достигли политической договоренности о введении пятого пакета санкций в отношении Белоруссии. Все это время шла работа над юридическим оформлением документа.