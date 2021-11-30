Брюссель, 30 ноября, 2021, 15:29 — ИА Регнум. Представители Евросоюза и России изучают возможность организации встречи верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и главы российского МИД Сергея Лаврова. Об этом представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил 30 ноября на пресс-конференции в Брюсселе.

European Parliament Жозеп Боррель

Представителя ЕС спросили, контактируют ли сейчас власти России и ЕС. Стано ответил, что последний контакт между Россией и ЕС состоялся на высоком уровне, чтобы посмотреть, как организовать встречу глав дипломатий — Борреля и Лаврова.

Кроме того, Россия и ЕС регулярно контактируют на разных уровнях, добавил дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, отношения Брюсселя и Москвы испортились в том числе на фоне дипломатического скандала с Чехией. В Праге заявили о якобы причастности России к взрывам на складах боеприпасов на востоке страны в 2014 году. Чехия после этого выслала ряд российских дипломатов, Россия ответила подобным образом.

Читайте также: Председатель ОБСЕ исказила темы переговоров с Лавровым — МИД РФ