Варшава, 30 ноября, 2021, 15:19 — ИА Регнум. Вице-премьер-министр Польши, министр госимущества Яцек Сасин в эфире телеканала TVP Info выразил уверенность, что благодаря «антиинфляционному щиту» топливо в республике подешевеет.

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«В первую очередь, в «антиинфляционном щите», принятом правительством, речь идет о снижении акциза до самого низкого европейского уровня. Также из цены на горючее будет убран налог на розничную торговлю. Такие меры должны привести к снижению стоимости литра топлива как минимум на 23 гроша за литр, а позже прогнозируется, что такие меры снизят цену литра на 30 грошей», — указал чиновник.

Сасин добавил, что по планам правительства, акцизы на топливо должны быть снижены 20 декабря, а с 1 января по 31 мая топливо должно быть освобождено от розничного налога.

С начала 2022 года домохозяйства будут освобождены от акциза на электроэнергию, а остальные получатели будут платить минимальную ставку, установленную Европейским союзом. Кроме того, на 3 месяца НДС на электроэнергию будет снижен до 5%.