Москва, , 15:18 — REGNUM Банк России выступает против продления программы льготной ипотеки на новостройки. Как заявила 30 ноября в кулуарах форума «Россия зовёт» глава Центробанка Эльвира Набиуллина, руководство ЦБ посчитало эту программу недостаточно эффективной по сравнению с другими и предлагает не продлевать её в следующем году.

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«Ту льготную ипотеку, которая пришла взамен 6,5%, мы предлагаем не продлевать, у нас есть и другие льготные программы, более адресные», — подчеркнула она.

Набиуллина добавила, что «они работающие и как раз направлены на то, чтобы поддержать ипотеку в тех секторах и среди тех групп населения, где, на наш взгляд, это необходимо».

«Широкомасштабное продление ипотеки может поддерживать высокий рост цен на жильё, который снижает доступность жилья для людей. И мы уже видим такого рода последствия», — отметила глава Центробанка.

Как сообщало ИА REGNUM, о планах по запуску программы льготной ипотеки президент РФ Владимир Путина сообщил весной 2020 года. Льготную ипотеку под 6,5% планировалось распространить на новое жильё стоимостью до 6 млн рублей, а в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях — на жильё стоимостью до 12 млн рублей.

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С июля 2021 года, после продления программы, условия предоставления ипотечного кредита несколько изменились. В частности, ставка по льготной ипотеке была установлена на уровне 7%, а предельная сумма кредита станет единой для всех регионов страны — 3 млн рублей.