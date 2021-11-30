Москва, , 15:16 — REGNUM Вполне естественно, что Газпром сейчас не заинтересован в переговорах о продлении контракта по транзиту газа через Украину, заявил корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Тузов, комментируя заявление главы «Нафтогаза Украины».

Нафтогаз Telegraf.com.ua

«До 2024 года есть действующий контракт, в рамках которого, кроме оговоренного минимума, всегда можно забронировать дополнительные мощности.

А через два года многое на рынке может измениться, как объём спроса в Европе в рамках борьбы за снижение углеродного следа, так и экспортные возможности Газпрома — ведь к тому моменту, скорее всего, «Северный поток — 2» будет сертифицирован.

Не говоря уж о том, что цены на газ также могут сильно измениться, как в большую, так и в меньшую сторону. При этом, благодаря политике ЕС, стремящегося к отказу от долгосрочных контрактов, Газпром не может прогнозировать объемы транзита, которые ему потребуются к 2024 году. Так зачем спешить с продлением контракта, беря на себя какие-то обязательства.

Это Украине необходимо продлить контракт, в частности, для того, чтобы иметь хоть какие-то шансы привлечь средства на поддержание технического состояния своей ГТС. А более заинтересованная сторона должна сама делать какие-то предложения, которые заинтересуют контрагента.

Поэтому, если Украине нужно продление контракта, ей следует самой подвинуться по условиям. В частности — по стоимости транзита. Теоретически возможны и другие варианты, например, вхождение Газпрома в капитал Нафтогаза.

Но в свете того, в каком состоянии находится украинская ГТС, враждебной политики Киева и его склонности к нарушению обязательств, как межгосударственных, вроде российского займа, так и коммерческих, как в случае с конфискацией «Мотор Сич», маловероятно, что российская компания на такие предложения согласится», — полгает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время диалог о новом договоре о транзите российского газа через украинскую территорию не ведется между Москвой и Киевом, заявил глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.

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