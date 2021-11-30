Тверь, 30 ноября, 2021, 15:16 — ИА Регнум. Социальные выплаты в Тверской области будут проиндексированы. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства, было заявлено на заседании правительства региона под председательством губернатора Игоря Рудени 30 ноября. Основной темой заседания стал проект бюджета Тверской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы.

Пресс-служба правительства Тверской области Заседание правительства Тверской области

«Президент Владимир Путин сказал, что бюджет должен быть мощным инструментом для достижения национальных целей в экономике, инфраструктуре, экологии, социальной сфере, а также для роста доходов граждан. Поэтому мы приняли решение увеличить до 5,8% индексацию социальных выплат в регионе», — сообщил на заседании правительства Игорь Руденя.

Проект бюджета региона на трёхлетний период предполагает значительный рост доходной части. Так, по оценке министерства финансов Тверской области, в 2022 году доходы составят 87 млрд рублей (в 2021 году доходы составили 86,4 млрд рублей), к 2024 году доходы запланированы уже в сумме 94,4 млрд рублей.

Документ также предусматривает, что в ближайшие три года на реализацию национальных проектов будет направлено более 63 млрд рублей. Основная часть средств предусмотрена на решение демографических вопросов, модернизацию систем здравоохранения и образования, развитие дорожной сети, повышение качества городской среды, создание благоприятной экологической обстановки в регионе.

В ближайшие три года в регионе запланировано проведение капитального ремонта больниц и поликлиник, закупка новых скорых, медицинского оборудования для сосудистых центров, онкодиспансера. Вводится новая единовременная выплата выпускникам-медикам и молодым специалистам для привлечения квалифицированных кадров в медицинские учреждения. Также запланирован ремонт детских садов и школ, кроме того, в бюджете заложены средства на экскурсии школьников в парк «Россия — Моя история».

Проект главного финансового документа также предусматривает поддержку семей с детьми, старшего поколения и других категорий граждан. Так, в бюджете предусмотрена ежемесячная выплата «Детям войны», которую инициировал глава региона. Продолжится предоставление подарочных наборов для новорожденных, выплат семьям, приобретающим жилье с ипотекой, оказание помощи многодетным в обеспечении школьной формой, приобретении и страховании автотранспорта.

Важными для региона станут газификация юго-западных и северо-восточных территорий, дальнейшее внедрение новой модели общественного транспорта, модернизация коммунальной инфраструктуры, ремонт дорог.

Проектом бюджета предусмотрены средства на реализацию крупных проектов, в их числе: строительство Детской областной клинической больницы, больниц и поликлиник в Бежецке, Бологом, Кимрах, Торжке, Твери, современного дома-интерната для пожилых и инвалидов в Бежецке, Западного моста, железнодорожной ветки в Конаковском районе на территории Особой экономической зоны «Завидово».

Губернатор Игорь Руденя подчеркнул, что в регионе продолжится работа по системной поддержке инвестиционных проектов, в том числе — по развитию территорий с особыми режимами экономической деятельности, промышленных предприятий и агропромышленного комплекса, малого и среднего бизнеса. Глава региона дал поручение увеличивать поддержку промышленного сектора, чтобы активнее запускать новые проекты и вводить рабочие места для жителей региона.