Майкоп, 30 ноября, 2021, 15:23 — ИА Регнум. В Адыгее возбуждено уголовное дело о коммерческом подкупе. Его фигурантами стали директор компании, осуществляющей на территории Тахтамукайского района деятельность в сфере энергоснабжения, и его подчиненный — мастер участка. Оба арестованы на время следствия, сообщили 30 ноября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

Как стало известно, двое подозреваемых получили солидную сумму от одного из предпринимателей за содействие в заключении договора технологического присоединения к сетям газораспределения. В течение нескольких месяцев 2021 года на банковские счета и в виде наличных денежных средств злоумышленникам было передано в общей сложности более 2,2 млн рублей.

В домах подозреваемых были проведены обыски, изъяты вещи и предметы, представляющие интерес для следствия. Сами подозреваемые отправлены под стражу.

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