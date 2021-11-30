Москва, 30 ноября, 2021, 15:12 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова напомнила главе МИД Британии Элизабет Трасс, предостерегшей Москву от подрыва стабильности «в государствах — партнерах Лондона», что стратегические ошибки — это историческая прерогатива Соединенного Королевства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Мы не посягаем на стратегические ошибки — это историческая прерогатива Британии», — написала Захарова в телеграмм-канале, комментируя заявление Трасс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Британии заявила, что любая попытка России подорвать стабильность в странах-партнерах Великобритании будет стратегической ошибкой Москвы.

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