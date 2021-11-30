Ереван, , 15:10 — REGNUM На территорию Нахичеванской Автономной Республике Азербайджана из Сирии прибывают террористы. Об этом 30 ноября заявил депутат парламента Армении от оппозиционного блока «Армения» Артур Казинян в ходе заседания парламентской комиссии по обороне.

Депутат отметил, что ему неизвестны цели, с которыми это происходит. Он не исключил, что планируются боевые действия, как во время войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года.

«В связи с этим возникает вопрос. Министерство обороны Армении уверено, что Азербайджан не переправляет по воздушному пространству Армении террористов на гражданских самолётах?», — спросил Казинян.

Напомним, Азербайджан впервые после войны в 2020 году начал использовать воздушное пространство Армении для пассажирских авиарейсов с начала октября 2021 года. Баку заявили, что таким образом азербайджанская сторона «демонстрирует решительную готовность Азербайджана к разблокировке транспортных коммуникаций в регионе».

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