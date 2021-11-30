Минск, , 15:10 — REGNUM Новые тарифы на электроэнергию для энергоёмких производств Белоруссии вводятся постановлением министерства антимонопольного регулирования и торговли и министерства энергетики постановлением № 78/44 от 30 ноября 2020 г., вступающим в силу с 1 января 2021 года. решение принято «в целях внедрения для юридических лиц тарифов на электроэнергию, направленных на стимулирование использования в производственной и иной деятельности электроэнергии», сообщает 30 ноября пресс-служба белорусского минэнерго.

Электроэнергия Дарья Антонова © ИА REGNUM

Постановлением вводятся категория потребителей электроэнергии «Энергоёмкие потребители» и шесть тарифных групп для установления стимулирующих одноставочных дифференцированных по двум временным периодам тарифов на дополнительно потребляемые объемы электроэнергии от энергоснабжающей организации, входящей в состав ГПО «Белэнерго» (энергоснабжающая организация).

Также устанавливаются условия отнесения по заявительному либо выявительному принципу потребителей к категории «Энергоёмкие потребители». Для этого потребитель должен являться резидентом Белоруссии; относиться к тарифным группам «Промышленные и приравненные к ним потребители с присоединенной мощностью 750 кВ·А и выше» или «Промышленные и приравненные к ним потребители с присоединенной мощностью до 750 кВ·А» или «Электрифицированный железнодорожный транспорт» или «Прочие потребители» или «Производственные нужды сельскохозяйственных потребителей»; должен достигать с начала каждого календарного года порогового значения объёмов электропотребления от энергоснабжающей организации, установленных на определённом уровне.

Постановлением также устанавливаются условия перехода потребителя в рамках 6 тарифных групп при достижении категории «Энергоемкие потребители» верхней границы диапазона дополнительного объёма электропотребления от энергоснабжающей организации, установленных для каждой из них.

«В ближайшее время предусматривается установление стимулирующих уровней тарифов на электроэнергию для вышеуказанных тарифных групп, исходя из принципа применения более низких уровней тарифов для каждой последующей тарифной группы по мере увеличения дополнительного объема электропотребления», — сказано в публикации белорусского министерства.