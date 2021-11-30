Таллин, 30 ноября, 2021, 15:09 — ИА Регнум.

Lujkin8 Использование энергии солнца

Несправедливым является то обстоятельства, что отдельные пункты Климатического пакета Еврокомиссии (свод законов, обязательных к исполнению для сокращения выбросов углекислого газа вполовину к 2030 году, — ИА REGNUM) куда требовательнее к Эстонии, чем к остальным членам ЕС. Об этом заявили в оппозиционной партии «Отечество (Isamaa),сообщило гостелевидение ETV.

Так, депутат парламента-«отечественник» Хейки Хепнер считает, что в одобренном документе много стоящих идей, но есть и те, которые не выдерживают критики: «Самый простой пример — землепользование, сельское и лесное хозяйство, где на Эстонию возложены в пять раз большие обязательства, чем на некоторые другие страны, у которых гораздо меньше леса. На мой взгляд, это явно несправедливо».

По мнению оппозиции, правительству стоило бы уделить больше внимания так называемому углеродному налогу (налогу на выбросы углекислого газа и возможности продавать свои квоты на СО2 другим странам — прим. ИА REGNUM): «Но эта тема затронута лишь вскользь. Эстония уже пострадала в истории с цементным заводом в Кунда, но это может коснуться и многих других предприятий, если проблеме не уделять должного внимания».

ПравительствоЭстонии направило в парламент страныосновные предложенияпо проектуКлиматического пакета Европейской комиссии. В них описаны меры, которые должна принять Эстония, чтобы достичь цели Евросоюза сократить выбросы парниковых газов к 2030 году на 55%.