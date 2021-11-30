Подгорица, 30 ноября, 2021, 15:07 — ИА Регнум. Министр финансов и социального обеспечения Черногории Милойко Спаич объявил об увеличении заработной платы медицинских работников с 30 до 40 процентов от оклада, сообщает издание Vijesti.

(сс) Huhu Uet Евро

Он также сообщил, что до конца года будет уменьшена задолженность Больничной кассы, которую, по его словам, предыдущее правительство оставило новому правительству.

Отвечая на вопросы депутатов парламента, он сообщил, что в следующем году в Фонд здоровья будет выделено почти 304 миллиона евро.