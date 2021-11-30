Канберра, 30 ноября 2021, 15:06 — REGNUM Исследователи из университетов Австралии предупреждают об угрозе обезлесения в Индонезии, сообщает CNN Indonesia.
По мнению экспертов, ситуация может ухудшится, поскольку правительство планирует перейти на возобновляемые источники энергии.
Эксперты в Австралии считают, что для чистой энергии требуются материалы и минералы, такие как никель, кобальт, медь, цинк, а для этого придется вырубать лес.
Напомним, на конференции по изменению климата, Индонезия поддержала прекращение использования угля.