Канберра, 30 ноября, 2021, 15:06 — ИА Регнум. Исследователи из университетов Австралии предупреждают об угрозе обезлесения в Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

Лес

По мнению экспертов, ситуация может ухудшится, поскольку правительство планирует перейти на возобновляемые источники энергии.

Эксперты в Австралии считают, что для чистой энергии требуются материалы и минералы, такие как никель, кобальт, медь, цинк, а для этого придется вырубать лес.

Напомним, на конференции по изменению климата, Индонезия поддержала прекращение использования угля.