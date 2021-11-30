Рига, , 15:06 — REGNUM Задачу по «оживлению» союзов и партнерств Соединенных Штатов поставил перед собой американский президент Джо Байден. Об этом 30 ноября заявил на пресс-конференции в Риге госсекретарь США Энтони Блинкен.

Энтони Блинкен U.S. Department of State

«Байден поставил перед собой задачу оживить наши союзы и партнерства, а также подтвердить нашу приверженность НАТО», — сказал он.

Также Блинкен напомнил, что США с 2015 года предоставили Латвии свыше $400 млн помощи для сферы безопасности, на укрепление ее вооруженных сил и на повышение ее способности действовать вместе с союзниками по НАТО.

«Кроме того, развернуты боевые формирования НАТО в Латвии, Литве, Эстонии, Польше <…>. Это сотрудничество жизненно важно, и оно остается жизненно важным перед лицом продолжающихся действий России на Украине», — добавил госсекретарь США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Латвии Артис Пабрикс во время встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что «американские солдаты должны находиться в Латвии на постоянной основе».