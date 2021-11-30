Москва, , 15:16 — REGNUM Германии следует не фонтанировать агрессией в адрес России, а побудить Украину к выполнению Минских соглашений. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала 30 ноября в своём телеграм-канале.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Захарова напомнила о некоторых высказываниях министра иностранных дел Германии Хайко Мааса. Он заявил, что «двери для переговоров по деэскалации на Украине» по-прежнему открыты для РФ.

При этом стороны переговоров хотят предупредить Москву о неуклонной поддержке Киева со стороны НАТО и о высокой цене, которую России придётся заплатить «за любую форму агрессии», отметил Маас.

«Надо не двери держать открытыми, одновременно направляя в них угрожающие сигналы и фонтанируя агрессией (странный метод приглашения к совместной работе), а выполнять взятые на себя обязательства по воздействию на Киев с целью реализации им минских договоренностей», — подчеркнула Захарова и добавила, что немецкой дипломатии это не удалось.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Захарова заявила о безальтернативности мирного решения внутриукраинского кризиса.

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