Чебоксары, , 15:03 — REGNUM Бывший первый заместитель руководителя администрации главы Чувашии Николай Каргин сменил место работы. Он возглавил чебоксарский колледж. Нового директора представил министр образования Дмитрий Захаров, сообщается на сайте образовательного учреждения.

Николай Каргин Chemk.org

Николай Каргин до перехода на новую должность более 3,5 лет работал первым заместителем руководителя администрации главы Чувашии — начальником управления внутренней политики. 30 ноября стало известно о его назначении на пост директора Межрегионального центра компетенций — Чебоксарского электромеханического колледжа (ЧЭМК).

Нового руководителя представил коллективу ЧЭМК глава минобразования Дмитрий Захаров, отметив «большой практический опыт» Николая Каргина.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября 2021 года глава Чувашии Олег Николаев подписал распоряжение о включении в резерв управленческих кадров в сфере образования и науки Николая Каргина.

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