Таллин, , 15:03 — REGNUM Министерство юстиции Эстонии объявило прием заявлений от кандидатов в члены комиссий по тюрьмам, которые обеспечивают общественный контроль над заведениями подобного типа. Об этом сообщила пресс-служба министерства, отметив, что заявления принимаются до 12 декабря нынешнего года.

Тюрьма Luis Argerich

Подчеркивается, что добровольцы участвуют в таких комиссиях на общественных началах. За последнее время число желающих участвовать в работе комиссий удвоилось, отмечается в сообщении.

По словам советника отдела Департамента тюрем Пилле-Рийн Кристманн, министерство ждет людей, которые смело и понятно расскажут о необходимых переменах в работе тюрем.

Члены комиссии имеют возможность свежим взглядом посмотреть на аспекты работы тюрьмы, которые могут быть выполнены по-иному. Им гарантируется право войти в тюрьму в любое время, люди могут запрашивать документы, касающиеся организации работы в тюрьме.

Член тюремной комиссии Пауль Паас отметил, что заключенные часто обращаются в такие комиссии со своими жалобами или предложениями. В основном, в комиссию обращаются с вопросами состояния здоровья или качества питания. Однако члены комиссии занимаются самыми разными проблемами отбывающих наказание — от вероисповедания до трудовой занятости.

Национальная принадлежность заключенных при этом роли не играет.