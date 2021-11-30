Кострома, , 15:12 — REGNUM В 2022 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» благоустроят 22 костромских двора. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

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Почти на всех объектах запланирован полный комплекс работ: асфальтирование, устройство парковок, горок для детей, спортивных тренажёров, освещение и озеленение. На приведение в порядок каждой территории уйдет около 3 миллионов рублей. Конкурсы по определению подрядчиков на благоустройство уже объявлены. Завершить все работы они должны до 31 октября 2022 года.

Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в управлении благоустройства и дорожной деятельности администрации Костромы, всего в обновлении нуждаются 308 городских дворов. С 2017 по 2021 годы в порядок по заявкам жителей было приведено 235 придомовых территорий.

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