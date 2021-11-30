Тюмень, 30 ноября, 2021, 14:57 — ИА Регнум. Тюменский областной суд 10 декабря 2021 года рассмотрит иск против введения в регионе системы QR-кодов для посещения мест массового скопления людей, предприятий сферы услуг и торговли. Об этом сообщает пресс-служба суда.

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Напомним, иск гражданских активистов подан в суд 22 ноября. В нём оспариваются три пункта постановления правительства региона «О введении режима повышенной готовности». Это сама трактовка понятия «QR-код», запрет на посещение общественных мест без QR-кода и специальных документов, а также перечень мест, куда можно попасть только с QR-кодом и специальными документами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, система посещения ряда мест только при предъявлении QR-кода введена в Тюменской области с 15 ноября по 31 декабря.