Киев, 30 ноября, 2021, 14:55 — ИА Регнум. Бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков не является членом президентской партии «Слуга народа». Об этом 30 ноября журналистам заявил сам политик.

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Он отметил, что уже давно написал заявление о выходе из политического объединения и около полгода назад передал его руководству партии.

«Я уже не член партии «Слуга народа», — констатировал бывший спикер Рады.

В то же время, новый глава «Слуги народа» Елена Шуляк заявила, что в партии не могут найти заявление политика о том, что он туда вступал. На это Разумков возразил, что в таком случае не смог бы баллотироваться в Верховную раду, сообщает «24 канал». Он посоветовал партии «Слуга народа» решить, является ли он её членом или нет.

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Как сообщало ИА REGNUM, в октябре теперь уже бывший спикер украинской Верховной рады Дмитрий Разумков заявлял о том, что он является членом фракции правящей в стране партии «Слуга народа». Он напомнил, что в своё время вступил во фракцию «Слуга народа», а согласно регламенту Верховной рады, председатель, первый заместитель и заместители не входят в состав какой-либо фракции. При этом, по его словам, каких-то дополнительных документов, заявлений об исключении фракция не принимала, такого решения не было.

Напомним, Дмитрий Разумков был отправлен в отставку 7 октября по итогам голосования в Верховной раде. Позднее он заявил, что собирается создать свою партию, которая будет предоставлена на парламентских выборах. Также он сообщил о намерении участвовать в следующих выборах украинского президента.