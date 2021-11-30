Магас, 30 ноября, 2021, 15:00 — ИА Регнум. Ингушетию посетит сказочный Дед Мороз из Великого Устюга. Он прибудет в республику в преддверии нового 2022 года, сообщили 30 ноября в пресс-службе правительства региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Дед Мороз

Секрет, когда ждать Деда Мороза, выдала министр образования и науки Эсет Бокова. По ее словам, сказанным в ходе еженедельного совещания в правительстве под руководством премьер-министра Владимира Сластенина, ожидать сказочный персонаж следует 26 декабря.

Дед Мороз совершает поезду по субъектам России. Его поезд отправится из резиденции в Великом Устюге 5 декабря. На вокзал в городе Назрани состав прибудет 26 декабря в 08:40. На перроне состоятся праздничный концерт, викторина, вручение новогодних подарков.

Участниками встречи станут около 100 детей в возрасте от семи до 12 лет, в том числе воспитанники интернатов. Им устроят экскурсию по красочно оформленному составу. Дед Мороз сфотографируется со всеми желающими.

«Будут организованы группы детей, которые посетят новогодний поезд. Посещение платное, стоимость билета — 1950 рублей на ребенка и 2450 рублей на ребенка с родителем», — сообщила глава минобра Ингушетии.