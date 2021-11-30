Сыктывкар, 30 ноября, 2021, 14:53 — ИА Регнум. Глава Коми Владимир Уйба извинился перед больными диабетом за задержку поставки льготного лекарства. К нехватке препаратов, по его словам, приводят споры между поставщиками.

Сахарный диабет

«Я приношу извинения за то, что мы действительно имели задержку в поставке, в первую очередь инсулина. Не все препараты производятся в России — из 33 наименований препаратов, которые входят в льготный перечень, больше половины закупается за рубежом. Мы стоим в очереди на поставку. Второе — зачастую конкурсы срываются из-за споров между поставщиками. 44-й закон делает свое пагубное дело, жестко останавливает процедуру, а потом запускает его снова», — заявил Уйба.

По его словам, чиновники минздрава изучают опыт регионов, не имеющих проблем с поставками. В их числе — Санкт-Петербург, работающий с одним поставщиком.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году правительство РФ направило 38,7 млрд рублей на лекарства для льготников.