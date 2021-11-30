Ереван, 30 ноября, 2021, 14:53 — ИА Регнум. В Армении за последние сутки медики провели 6462 исследования на коронавирус, из которых 398 дали положительный результат. Об этом 30 ноября сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в стране выявили 338 518 носителей коронавируса. Из них 317 175 справились с инфекцией, в том числе 977 — за последние сутки.

Под наблюдением врачей находятся 12 330 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Смерть в республике зарегистрировали у 9013 пациентов с COVID-19, из которых 38 — в течение последних суток.

Днём ранее в Армении в результате проведения 4172 теста на коронавирус 189 были с положительным результатом. 1072 человека медики за сутки признали выздоровевшими, умерли 22 пациента с COVID-19.