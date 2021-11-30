Москва, 30 ноября, 2021, 14:59 — ИА Регнум. Продажа газа предшествует разговорам о его транспортировке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 30 ноября, отвечая на вопрос от об отсутствии переговоров с Украиной по транзиту газа после 2024 года.

Gazprom.ru Украинский транзит газа

Вопрос о транзитных делах он порекомендовал задавать Газпрому. Песков также напомнил заявление президента Владимира Путина о том, что сначала нужно что-то продать, а уже потом — транзитировать.

«Сначала нужно газ продать. Это неоднократно разъяснял президент Путин», — подчеркнул Песков.

То есть в Европе должны быть конечные покупатели, для которых и нужен будет транзит. Пока Газпром не определится с этим, обсуждение темы транзита будет стоять «во вторую очередь», сказал он журналистам.

Читайте также: Песков надеется, что угроз сертификации «Северного потока — 2» не будет