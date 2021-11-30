Токио, 30 ноября, 2021, 14:51 — ИА Регнум. Экстренное приземление в аэропорту Аомори, который находится на севере Японии, совершил самолет ВВС США. Об этом 30 ноября сообщает агентство Киодо.

(сс) Maklay62 Самолет

Уточняется, что из-за экстренной посадки самолета в аэропорту закрыли взлетно-посадочную полосу.

В то же время, по информации телеканала NHK, совершивший экстренное приземление самолет может быть истребителем ВВС США. Местные японские власти начали выяснять обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября стало известно, что стелс-истребитель F-35B Королевских ВВС упал в Средиземное море во время взлёта с авианосца Queen Elizabeth.