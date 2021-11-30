Лондон, 30 ноября, 2021, 14:49 — ИА Регнум. Любая попытка России подорвать стабильность в странах-партнерах Великобритании будет стратегической ошибкой Москвы, говорится в заявлении главы МИД Соединенного Королевства Элизабет Трасс.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

«Любые действия России, направленные на подрыв свободы и демократии в странах, являющихся нашими партнерами, были бы стратегической ошибкой», — говорится в заявлении.

В МИД Британии добавили, что Лондон «будет поддерживать Украину и стабильность на Западных Балканах, охранять их безопасность и укреплять их экономическую устойчивость».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Службе внешней разведки РФ заявили, что Соединенные Штаты и Великобритания искусственно раздувают истерию, дабы представить Россию виновницей всех бед, если Киев нападет на Донбасс.

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