Кишинёв, 30 ноября, 2021, 14:48 — ИА Регнум. В ходе утверждения нового состава совета российско-молдавского газотранспортного предприятия АО «Молдовагаз» в его состав вошёл советник президента Молдавии Вячеслав Негруца. Об этом 30 ноября сообщает пресс-служба компании.

Moldovagaz.md «Молдовагаз»

Сообщается, что в совет также включили зампредседателя правления Газпрома, гендиректора ООО «Газпром экспорт» Елену Бурмистрову, члена правления и главу департамента Газпрома Сергея Кузнеца, главу департамента Газпрома Дмитрия Хандогу и руководителя управления этой компании Кирилла Нейумина.

Кроме Негруца, молдавскую сторону представляют госсекретарь министерства инфраструктуры и регионального развития республики Константин Боросан и генсек минфина Молдавии Дина Рошка, которую также назначили членом ревизионной комиссии.

Напомним в ходе переговоров о продлении срока контракта на поставку газа из России в Молдавию одним из основных пунктов был вопрос о многолетних долгах молдавской стороны Газпрому. Стороны договорились отложить вопрос до мая 2022 года, а перед этим провести аудит задолженности.