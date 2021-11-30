Москва, 30 ноября, 2021, 14:45 — ИА Регнум. Рост тарифов на электроэнергию на 28% в сопоставимых ценах к 2050 году — это более чем приемлемый параметр энергоперехода, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Александр Ковалев.

(сс) Steve Walker Выбросы

«Особенно, если он будет сопровождаться ростом реальных доходов в России. Для сравнения: согласно данным Росстата, тарифы (в сопоставимых ценах) с 1998 по 2016 гг. (18 лет) в секторе производства и распределения электроэнергии, газа и воды в среднем выросли в 2,8 раз (почти в 11 раз с учетом инфляции).

Необходимость инвестиций в «зеленую» экономику становится очевидным фактом, поскольку конкурентоспособность отечественных предприятий на международной арене в противном случае будет систематически снижаться.

Сдерживание роста тарифов возможно за счет устоявшихся на российском энергорынке механизмов. Однако необходимо понимать, что даже при их использовании нагрузка ляжет на потребителя в виде конечной стоимости производимой в стране продукции», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным инвестиционного банка «ВТБ Капитал», в России из-за борьбы с выбросами углерода цены на электроэнергию к 2050 году вырастут на 28%.

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