Таллин, 30 ноября, 2021, 14:45 — ИА Регнум.

Http://www.gradkostroma.ru Автобусы

Во всех уездах Эстонии протяженность местных автобусных линий должна быть сокращена на 2%. Об этом сообщил местный порталerr.eeссылкой на распоряжение Департамента транспорта.

В 2022 году на дотирование автобусного сообщения в государственном бюджете Эстонии предусмотрена такая же сумма, как и в 2021 году, то есть 50 млн евро. Однако за год расходы выросли, и чтобы сохранить тот же объем услуг, бюджет следовало увеличить минимум на 5 млн евро.

По предварительным оценкам, сокращение протяженности автобусных маршрутов в реальности может означать закрытие некоторых автобусных линий с небольшим количеством пассажиров.

«Мы нашли дополнительно 2,5 млн евро на финансирование общественного транспорта, но цены росли быстрее. Это значит, что нужно пересмотреть и оптимизировать автобусные линии, сократив их протяженность на 2%. Это сэкономило бы один миллион евро», — объяснил решение директор транспортной службы Департамента транспорта Мартин Ленги.

Сейчас воспользоваться бесплатным билетом могут пассажиры автобусных линий 11 уездов. Распоряжение по сокращению линий распространяется как на платные, так и бесплатные линии.