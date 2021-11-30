Москва, 30 ноября, 2021, 14:42 — ИА Регнум. Нет никаких оснований утверждать, что большинство граждан России поддерживает введение сегрегации и дискриминации для достижения численных показателей привитого населения, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 30 ноября, комментируя высказывания депутата Госдумы Олега Морозова («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM QR-код

Как сообщалось ранее, Морозов, комментируя в своем Telegram-канале споры о QR-кодах в комментариях к записи спикера Госдумы Вячеслава Володина, заявил о необходимостисоздания психологической и социально-экономической среды, в которойвакцинированным быть станет принципиально«выгоднее», чемневакцинированным.

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« Олег Морозов говорит, что «сторонников вакцинации, включая власть» в нашей стране «по определению больше», только не уточняет, по чьему конкретно «определению» их больше. Видимо, по «определению» самой власти и провластных СМИ. А по многочисленным независимым опросам общественного мнения, большинство граждан России если и будут готовы поменять своё отношение к прививочной кампании, то только в случае, если её методы изменятся. Сейчас же многие ставят прививки под давлением, не желая потерять возможность работать и учиться.

Итак, сторонников принудительной вакцинации у нас меньшинство и это понятно: слишком на многие вопросы эти деятели не готовы давать ответы и, как следствие, люди им не доверяют! Тем более они не доверяют прекраснодушным разглагольствованиям по поводу достижимости и последствий так называемого «коллективного иммунитета». Происходящее в странах, где привитого населения гораздо больше, чем в России, говорит не в пользу их тезисов.

Вернёмся, однако, к вопросу о методах прививочной кампании. Нет никаких оснований утверждать, что большинство граждан России поддерживает введение сегрегации и дискриминации для достижения численных показателей привитого населения. Депутат от «Единой России», однако, ратует именно за это. Хотя и прикрывает желаемую цель словами о «выгоде».

Что значит создать «психологическую и социально-экономическую среду, когда вакцинированным быть станет принципиально выгоднее, чем наоборот»? «Выгода», по его словам, «должна стать материальной, медицинский, бытовой, психологической, тотальной». Что это, как не призыв к наделению одних большими правами и лишению других граждан их равных прав и возможностей? Это и есть дискриминация и сегрегация! И обратите внимание на слово «тотальный». На мой взгляд, это оговорка по Фрейду.

Напомню, что дискриминация и сегрегация граждан запрещена многими важнейшими международными документами, подписанными нашей страной. Запад давно плюёт на них в отношении граждан не принадлежащих к Западу стран, а теперь начал нарушать их и в отношении своих граждан. Но мы-то почему должны бежать вслед за Западом?