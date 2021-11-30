Арзамас, Нижегородская область, 30 ноября, 2021, 14:41 — ИА Регнум. Занимавшийся строительством детского сада в Арзамасском районе Нижегородской области подрядчик похитил более 24 млн рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре сегодня, 30 ноября.

Wikipedia / Вадим Разумов Арзамас

По данным следствия, группа компаний «Капиталстрой» заключила контракт на постройку дошкольного образовательного учреждения на 80 мест в рамках нацпроекта «Демография» и получила в качестве аванса более 32 млн рублей.

Однако, впоследствии из-за невозможности выполнения всех предусмотренных работ контракт был расторгнут, но подрядчик не вернул свыше 24 млн рублей из ранее полученных денег.

По данному факту Арзамасская прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Теперь руководству строительной компании грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в размере до миллиона рублей.