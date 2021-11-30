Варшава, 30 ноября, 2021, 14:39 — ИА Регнум. 30 ноября истребители ВВС Польши приступили к охране воздушного пространства стран Прибалтики в рамках Baltic Air Policing. Об этом сообщает Polskie Radio.

Gerard van der Schaaf Истребитель F-16 ВВС Польши

Текущее боевое дежурство будет состоять из почти 150 военнослужащих: пилоты, техники и медицинский персонал. Дежурство будут нести четыре истребителя F-16 Fighting Falcon.

Польских летчиков также поддержат силы бельгийских ВВС, расположенные на эстонской базе в Амари.

Миссия Baltic Air Policing действует с тех пор, как Литва, Латвия и Эстония стали членами НАТО в 2004 году. Страны Прибалтики не имеют собственной военной авиации, потому соответствующее дежурство выполняют разные страны НАТО.