Лос-Анджелес, США, , 15:42 — REGNUM Американский рэпер Канье Уэст (Йе) планирует облегчить жизнь бездомных в Лос-Анджелесе (США). Об этом 30 ноября сообщает TMZ.

Канье Уэст (Йе) Скриншот с YouTube

По данным СМИ, рэпер ведёт переговоры с представителями благотворительных организаций, предлагая им различные стратегии для помощи бездомным. Основным направлением работы Уэста остаётся налаживание обеспечения едой людей, живущих на улице. Уэст также планирует организовать на базе его компаний места для работы и учёбы для нуждающихся.

Добавим, что в Лос-Анджелесе с начала пандемии значительно увеличилось количество бездомных людей. Этот город в США также называют «столицей бездомных».

Читайте ранее в этом сюжете: Канье Уэст поклялся восстановить их брак с Кардашьян