Ульяновск, 30 ноября, 2021, 14:39 — ИА Регнум. В Ульяновскую область передано боевое знамя 1130-го стрелкового полка 336-й стрелковой дивизии Центрального военного округа. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Ulgov.ru В Ульяновскую область передано боевое знамя

Воинский символ передал главе Ульяновской области Алексей Русских заместитель командующего второй гвардейской общевойсковой Краснознамённой армией по военно-политической работе Павел Алексюк. Принимая знамя, губернатор напомнил об ответственности перед «великим поколением», что особенно актуально на фоне попыток «искажения и замалчивания» исторической правды, пересмотров итогов Великой Отечественной войны.

«Боевое знамя не должно стать просто музейным экспонатом. Оно должно быть значимым инструментом в сфере патриотического воспитания населения», — подчеркнул Алексей Русских.

Воинский символ будет передан в технический колледж Димитровграда, в музей 336-й стрелковой Житомирской Краснознамённой дивизии ордена Суворова. Отмечается, что концепция музея будет модернизирована с учётом данного боевого знамени.

Кроме того, в Ульяновской области под председательством Алексея Русских прошло заседание организационного комитета «Победа». Губернатор нацелил на повышение качества проводимых военно-патриотических и памятных мероприятий, а также сделал особый акцент на обратной связи с жителями. В приоритете остаётся также забота о ветеранах.

Ulgov.ru В Ульяновскую область передано боевое знамя

Ещё одно ключевое направление — события в честь присвоения Ульяновску почётного звания «Город трудовой доблести». 22 декабря на железнодорожном вокзале планируется открытие одноимённой памятной стелы, а в сентябре 2022 года начать благоустройство прилегающей территории.

Напомним, что в Ульяновске в рамках договорённости с Минкультуры России планируется создание Музея трудовой доблести. Предполагается выделение дополнительных средств на данные цели из федерального бюджета. Администрация Ульяновска должна представить концепцию музея, после чего начнётся разработка проектно-сметной документации.

Кроме того, по поручению губернатора Алексея Русских министерство культуры Ульяновской области готовит концепцию музея на площади 30-летия Победы. Он будет посвящён Великой Отечественной войне. К 80-летию Победы планируется подготовить электронные Книги памяти муниципальных образований.