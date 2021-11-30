Бишкек, 30 ноября, 2021, 14:38 — ИА Регнум. Правление Национального банка Киргизии приняло решение повысить учетную ставку на 50 базисных пунктов — до 8%. Об этом сообщает пресс-служба финансового регулятора сегодня, 30 ноября.

Nbkr.kg Киргизская золотая монета

Поводом для этого послужил нарастающий инфляционный фон и растущие инфляционные ожидания. Так, по итогам десяти месяцев 2021 года цены в республике выросли на 9,5%, а прирост реального ВВП составил лишь 1,6%.

Отмечается, что в такой ситуации Нацбанк вынужден продолжать проводить ужесточение денежно-кредитных условий. На денежном рынке краткосрочные процентные ставки вслед за ключевой ставкой повысились.

«Тактические решения в области монетарной политики принимаются в условиях существенного роста избыточной ликвидности в банковском секторе и преобладания в нем более «коротких денег»», — подытожили в Национальном банке Киргизии.

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