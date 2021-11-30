Париж, 30 ноября, 2021, 14:38 — ИА Регнум. Во Франции одобрена вакцинация от коронавирусной инфекции для детей возраста 5−11 лет из групп риска и уязвимых категорий. Такое решение приняло Высшее управление здравоохранения Франции (HAS), сообщается 30 ноября в заявлении регулятора.

Кб8.рф Вакцинация ребенка (не от коронавируса)

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«Высшее управление здравоохранения проанализировало эпидемиологические данные, а также имеющиеся данные об эффективности вакцины в этой возрастной группе», — отмечается в сообщении.

Также указано, что вакцинацию рекомендуется делать детям из указанной возрастной группы, которые подвержены риску переносить заболевание в тяжёлой форме и летального исхода, и тем, кто живет в окружении людей с ослабленным иммунитетом или уязвимых лиц, не защищённых вакцинацией, и тех, кто не может привиться.

Отмечается, что заявление французского медицинского регулятора появилось после одобрения вакцины BioNTech/Pfizer для детей в возрасте 5−11 лет на уровне Евросоюза, пишет РИА Новости. Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА рекомендовало расширить применение COVID-вакцины на детей этого возраста.

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Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) одобрило использование вакцины Comirnaty, выпускаемый компаний Pfizer и BioNTech для прививки от коронавируса детей в возрасте от пяти до 11 лет. Уточняется, что доза для вакцинации детей в этом возрасте будет меньше, чем для возраста от 12 лет и старше, — 10 мкг вместо 30 мкг.