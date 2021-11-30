Москва, 30 ноября, 2021, 14:35 — ИА Регнум. Самым активным регионом во время месяца скидок стала Калмыкия. В этом регионе рост количества заказов относительно предыдущего ноября составил 62%, свидетельствуют данные ведущей онлайн-платформы Lamoda.

Торговля

В пятерке самых активных покупателей в сезон распродаж оказались также жители Еврейской автономной области (рост +50%), Калининградской области (+47%), Костромской и Оренбургской области (+44%). Больше всего россияне интересовались товарами для дома (+53%), уходовой, декоративной косметикой и парфюмерией (+42%) и товарами premium брендов (+40%).

Черная пятница — одна из крупнейших распродаж в мире. В России в 2021 году она прошла с 26 по 28 ноября. В ней приняли участие крупнейшие российские и зарубежные бренды и онлайн-магазины.