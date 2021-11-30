Черкесск, 30 ноября, 2021, 14:51 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии подросток решил заработать с помощью вымогательства денежных средств у младшего по возрасту школьника. Применяя силу, 15-летний житель города Черкесска требовал 5 тыс. рублей у 13-летнего подростка. В итоге малолетний вымогатель попал под уголовное преследование — в отношении него возбудили уголовное дело, сообщили 30 ноября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Злоумышленник нанес несовершеннолетнему несколько ударов кулаками в область туловища и высказал последнему незаконное требование о передаче ему пяти тысяч рублей либо ювелирных изделий из золота», — говорится в сообщении ведомства.

Инцидент произошел 18 ноября вечером. Потерпевший согласился исполнить требования старшего по возрасту. Однако этот факт стал достоянием правоохранителей, которые возбудили дело и устанавливают все обстоятельства случившегося.