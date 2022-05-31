Лысьва, Пермский край, 30 ноября, 2021, 14:32 — ИА Регнум. В городе Лысьве Пермского края руководителя общественной организации, осуществляющей деятельность по обращению с бездомными животными обвинили в мошенничестве. Однако уголовное дело в отношении мужчины прекратили. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

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По данным ведомства, было установлено, что глава организации, выполняющей отлов бездомных животных, их транспортировку, учет, регистрацию, содержание, лечение и стерилизацию завысил стоимость работ, проведенных в рамках контракта. Отчетные документы были составлены с недостоверной информацией. Ущерб муниципалитету оценили в 100 тыс. рублей.

Действия руководителя организации квалифицировали по части 1 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). В связи с полным возмещением ущерба уголовное производство прекратили. Пермяку назначили судебный штраф в размере 45 тыс. рублей.