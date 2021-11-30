30 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

Японии следовало бы подумать не о чужих островах, а как выжить в «этом мире бушующем».

Анатолий Кошкин, , 15:19 — REGNUM Покинув пост премьер-министра, Синдзо Абэ вовсе не намеревался уйти из политики. Уже давно он примерял на себя тогу дона правящей Либерально-демократической партии Японии (ЛДП), именуемого в Японии «kingmaker» — «делатель королей», то есть действующего из-за кулис, а то и открыто, подлинного вершителя дел в политике Страны восходящего солнца. В средневековой Японии таких людей называли «куромаку», что дословно означает «черный занавес» — в японском кукольном театре Бунраку одетый в черные одежды манипулятор, кукловод.

Синдзо Абэ Иван Шилов © ИА REGNUM

Это намерение Абэ осуществилось после того, как 11 ноября он стал главой крупнейшей фракции в ЛДП, закрепив свое положение одного из самых влиятельных политиков Японии.

Хотя Абэ подвергся критике в стране за, как считается, излишне активную деятельность на российском направлении с целью посулами экономического сотрудничества подвигнуть руководителей РФ «ради дружбы с Японией» пожертвовать Курильскими островами, он демонстрирует, что мыслит шире замыслов всенепременно «разрешить территориальную проблему» с Россией.

В ходе своего публичного выступления в Токио Абэ назвал улучшение отношений с Россией вопросом жизни и смерти с точки зрения выстраивания взаимодействия с Китаем.

«С точки зрения выстраивания взаимодействия с усиливающим свое влияние Китаем вопросом жизни и смерти является стратегическое улучшение отношений с Россией», — приводит слова бывшего главы правительства японское агентство «Киодо цусин».

Переговоры Владимира Путина с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином Kremlin.ru

Очевидно, что японские власти весьма озабочены демонстративными совместными проходами военных кораблей ВМС России и Китая вокруг Японских островов через считающиеся «внутренними» проливы, совместным патрулированием российскими и китайскими стратегическими бомбардировщиками акватории Японского и Восточно-Китайского морей. Не осталась незамеченной и опубликованная в журнале The National Interest совместная статья послов России и КНР в США Анатолия Антонова и Цинь Гана, в которой дипломаты обвинили ближайшего союзника Японии — США в разжигании идеологической конфронтации. А также весьма многозначительный обмен мнениями между министрами обороны РФ и КНР — Сергеем Шойгу и Вэй Фэнхэ. Во время состоявшейся в режиме онлайн беседы китайский министр, в частности, заявил:

«Дружба России и Китая нерушима. Мы едины и сильны, как великая гора, — особенно перед лицом сдерживания и давления со стороны США. Мы вместе противостоим их гегемонии, фальшивым демократии и мультикультурализму, а также боремся с новыми формами проявления холодной войны. Всё это говорит о том, что наши отношения сильнее и ближе, чем просто союзнические».

Можно не сомневаться, что эти слова были обращены и к Японии, власти которой, в том числе Абэ, выдвигают различного рода обвинения в адрес КНР за «увеличение военных расходов, а также попытки в одностороннем порядке изменить статус-кво в регионе Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей, (спорных) островов Сэнкаку и Тайваня».

В Японии уже давно открыто заявляют о необходимости если не нарушить, то хотя бы не допустить дальнейшего укрепления сотрудничества России с Китаем, в первую очередь в военной области. Ибо японские политики понимают, что вовлеченность Страны восходящего солнца в агрессивную военную стратегию США в именуемом ныне американцами Индо-Тихоокеанском регионе объективно превращает ее в военного противника двух мощных ядерных держав. Отсюда и панические заявления Абэ о, в буквальном смысле слова, жизненной необходимости иметь нормальные, желательно дружественные отношения с Россией.

Владимир Путин и Синдзо Абэ в ходе переговоров Kremlin.ru

Однако практические дела и высказывания японских политиков плохо координируются с осознанием важности иметь добрососедские отношения с Москвой. Избранный при поддержке Абэ и его фракции премьер-министром Фумио Кисида начал свою деятельность с выдвижением фактически ультиматума российскому руководству, объявив, что без получения «северных территорий», причем всех и сразу, мирный договор с Россией подписан не будет. Едва ли о миролюбии Японии свидетельствуют и намерения вдвое увеличить военные расходы, разместить на своей территории направленные на соседние государства, в том числе Россию, американские ракеты средней и малой дальности, способные нести ядерные заряды. А тут еще Кисида заговорил о готовности наносить по соседям «превентивные» удары, что было еще совсем недавно немыслимым. Неужели токийские политики считают, что Москва будет мириться с воссозданием у своих границ военной державы, да еще открыто претендующей на российские территории?

Так что хотелось бы, чтобы Абэ-сан воспользовался своим влиянием для заметного улучшения отношений с нашей страной не только на словах, но и на деле. А то слов мы уже слышали много — и льстивых, и угрожающих…