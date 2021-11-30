Москва, 30 ноября, 2021, 14:32 — ИА Регнум. Законопроект о налоговых льготах для бизнеса, зарегистрировавшегося на территории Курильских островов, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 30 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

Предусматривается предоставление новым организациям, зарегистрированным на территории Курильских островов, при соблюдении определенных условий, налоговых льгот.

В частности, положениями законопроекта предусматривается, что участники в течение 20 лет с момента регистрации на территории Курильских островов не будут признаваться налогоплательщиками налога на прибыль организаций, земельного и транспортного налогов, налога на имущество организаций.

Также компании в течение указанного периода будут иметь право применять пониженные тарифы страховых взносов в совокупном размере 7,6%.

Эти льготы будут предоставляться автоматически при соответствии участника одновременно ряду условий: бизнес не имеет обособленных подразделений, находящихся за пределами территории Курильских островов; не осуществляет посреднической деятельности, производства и (или) переработки подакцизных товаров, добычи и (или) переработки углеводородного сырья, вылова ценных видов ракообразных (за исключением артемии и креветки). Еще одно требование касается доли доходов от пассивной деятельности.

Одновременно за участником сохраняется обязанность налогового агента.

Кроме того, законопроектом устанавливается возможность применения на территории Курильских островов таможенной процедуры свободной таможенной зоны (СТЗ). При этом операции с товарами, помещенными под таможенную процедуру СТЗ, внутри Курильских островов (например, при ввозе из третьих стран, переработке) будут освобождены от налога на добавленную стоимость.

О необходимости создания привлекательных условий для предпринимателей речь шла летом 2021 года в ходе рабочей поездки премьер-министра Михаила Мишустина на Дальний Восток.

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