Москва, 30 ноября, 2021, 14:31 — ИА Регнум. Исследовательские работы по моделированию уличных беспорядков ведутся давно и, вероятно, подошли к моменту, когда создание системы для использования на практике стало возможным, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Леонид Делицын.

(сс) CWitte Искусственный интелект

«Несколько лет назад один из наших ведущих исследовательских университетов выиграл один из мегагрантов для организации на его базе научной школы ведущего профессора из Голландии, который как раз специализировался на компьютерном моделировании чрезвычайных ситуаций.

Правда, там использовались методы многоагентного моделирования. Например, что произойдёт, если загорится крупный торговый центр. Куда будут разбегаться люди, и где может возникнуть давка.

На Западе такие исследования не менее актуальны, ведь время от времени появляются сообщения о том, что фанаты после футбольного соревнования или на концерте поп-звезды прорвали ограждения и устроили давку с человеческими жертвами.

В случае программы «Ростеха» обращают на себя внимание слова об использовании машинного обучения. Если эти слова сказаны не просто для разжигания интереса аудитории, то они должны означать, что уже накоплена обучающая база по беспорядкам. Ведь машинное обучение — это, как правило, обучение с учителем.

Компьютер при таком подходе сам не знает заранее, что такое беспорядок. Ему сперва надо показать образцы беспорядков и образцы порядка, чтобы он потренировался и научился отличать одно от другого. Образцов порядка, наверное, нетрудно собрать довольно много, потому что мы живём, в общем-то, в довольно упорядоченное время.

А вот где взять образцы беспорядка? Причем чужие беспорядки вряд ли помогут, нужны собственные, иначе при любом появлении иностранцев искусственный интеллект забьет тревогу.

Сейчас популярны состязательные методы, когда компьютеры сами обучают друг друга, играя друг с другом в игры. Это восполняет нехватку данных. Но непонятно, может ли это помочь.

Не будут же компьютеры создавать игрушечные беспорядки и будоражить людей, рассылая фейковые призывы по социальным сетям. (Это тоже случается, но вряд ли этим будет заниматься эта программа «Ростеха»).

А в отсутствие обучающих данных решение о том, что происходит, принимать будет всё-таки человек. Компьютер сможет лишь сообщать о появлении знакомых ему тревожных сигналов.

Но человек должен будет разобраться, в самом ли деле есть опасность, или просто компьютер увидел что-то новое, чему его ещё не учили», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, «Ростех» разрабатывает программное обеспечение (ПО) на основе искусственного интеллекта (ИИ), помогающее предсказывать массовые митинги и беспорядки.

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