Москва, 30 ноября, 2021, 14:30 — ИА Регнум. К 2030 году в России должны быть введены в эксплуатацию 18,5 млн тонн мощностей по утилизации ТКО и 49,5 млн тонн мощностей по обработке ТКО. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ.

Андрей Репин ИА REGNUM Мусор

Всего, по оценкам Минприроды РФ, в России ежегодно вырабатывается около 70 млн тонн мусора.

В Минпромторге РФ уточнили, что за первое полугодие 2021 года в России введено 10 объектов по обращению с ТКО — в Калужской, Курганской, Мурманской, Пензенской областях, а также Приморском и Ставропольском краях.

По словам специалистов, Министерство промышленности и торговли РФ обеспечивает отрасль по обращению ТКО отечественным оборудованием и машиностроители производят всё необходимое оборудование — контейнеры для сбора мусора, мусоровозы для его транспортировки, системы мониторинга передвижения, сортировочные комплексы, прессовое оборудование и оборудование для утилизации, в том числе, энергетической. Порядка 60% импортного оборудования уже замещено отечественным.