Ереван, 30 ноября, 2021, 14:32 — ИА Регнум. Установка Азербайджаном постов на приграничной территории приводит к тому, что армянские сёла оказываются в изоляции. Об этом омбудсмен Армении Арман Татоян заявил в соцсети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги Азербайджана и Армении

Правозащитник отметил, что на дороге Горис — Капан Капанской общины Сюникской области жителям сёл перекрыли дороги. Альтернативные маршруты, которые предлагают власти, являются труднопроходимыми, и не могут быть полноценной заменой старых путей.

Омбудсмен сообщил, что для местных жителей нарушена торговля орехами, дети не могут поехать в другие населенные пункты, где получают образование, есть проблемы с оказанием местным жителям медицинской помощи.

«Под видом разблокирования дорог азербайджанские власти проводят целенаправленную политику изоляции гражданских населенных пунктов Армении и создания гуманитарных проблем. Объявленный с 11 ноября на дороге Горис-Капан в Сюнике азербайджанский, так называемый, пограничный и таможенный контроль не имеет никакого отношения к его целям», — написал Татоян.

Напомним, граница между Азербайджаном и Арменией не согласована, стороны готовятся запустить процесс делимитации и демаркации границы. При этом в мае ВС Азербайджана заняли участок на территории Армении в районе Черного озера. В ноябре на дороге Горис — Капан, проходящей по Сюникской области Армении, Азербайджан также установил посты на участке, который заходит на подконтрольную Баку территорию.